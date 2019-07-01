Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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Hırsızlık ihbarına giden polisler genç kızın babasına kurduğu korkunç planı ortaya çıkardı

Babasını hırsız erkek arkadaşına öldürtecekti

Bayrampaşa'da hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri film gibi bir olayın içine düştü. Olay yerinde ev sahibini bıçaklanmış halde bulan ekipler hırsızlardan birini yakaladı ancak diğeri kaçtı. Evde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulan polis inceleme yaparken kaçan şüpheliyi de bekçiler yakaladı. Polisin sorgusunda olayın sırrı da çözüldü. Bıçaklanan ev sahibinin kızı, babasından kurtulmak için erkek arkadaşını ve diğer zanlıyı hırsızlık şüphesi vererek öldürme planı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA IHA
Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü.
Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü.

İstanbul Bayrampaşa'da sabaha karşı hırsızlık ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri film senaryosuna konu olacak bir olayın içine düştü.

POLİS OLAY YERİNDE BAMBAŞKA DELİLERLE KARŞILAŞTI

Bıçakla yaralanan ev sahibi Recai Ü.’nün uyuşturucu satıcısı olduğu, kendisini yaralayan 2 hırsızın ise kızı tarafından tutulmuş kiralık katiller olduğu ortaya çıktı. Terazidere Mahallesi’ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri geçen cuma günü 04.00’te olay yerine geldi. Ev sahibi 56 yaşındaki Recai Ü. bıçakla yaralanmıştı.

Hırsızlardan Cihan B. polislerce yakalandı, diğeri ise kaçtı. Polis evdeki Recai Ü.’nün çocukları N.Z.Ü. ve E.C.Ü. ile olayın nasıl olduğunu konuşmaya başladı. Bu sırada 2 çocuk evde uyuşturucu bulunduğunu anlattı. Polisler arama kararı çıkartarak evde inceleme yaptı. Evden 2 ruhsatsız tabanca, 69 mermi, 2 hassas terazi, 1920 gram esrar ele geçirildi. Evdeki aramalar sürerken, devriyedeki mahalle bekçileri birkaç sokak ileride zorlukla yürüyen bir kişiden şüphelendi. Kaçmaya çalışırken yakalanan kişinin, Recai Ü.’nün evinde polislerin elinden kaçan Abdülkadir Y. olduğu ortaya çıktı. Abdülkadir Y.’nin üzerinden siyah peçe, 2 naylon eldiven, neşter ve küpe çıktı.

PLANLARINI İTİRAF ETTİLER

Cihan B. ve Abdülkadir Y.’nin itirafları hırsızlık ihbarından torbacı baskınına dönen olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Recai Ü.’ye sinirlenen kızı N.Z.Ü.’nün erkek arkadaşı olan Abdülkadir Y. ile babasını öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Abdülkadir Y. ve Cihan B.’nin hırsızlık süsü vererek cinayeti işleyecekleri, bunun karşılığında da evdeki uyuşturucuyu alacakları ortaya çıktı. Cihan B. ve Abdulkadir Y. kasten öldürmeye teşebbüs, Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü. ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı.

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YALANDAN YAS TUTACAKTIM

17 yaşındaki N.Z.Ü. polisteki ifadesinde, “Babam bana şiddet uyguluyordu. Zaman zaman cinsel istismarda da bulunuyordu. Ondan kurtulmak istiyordum. Sevgilim olan Abdülkadir Y. ile bir plan yaptık. Abdülkadir bir arkadaşıyla eve hırsızlık amacıyla gelecek, evdeki uyuşturucu ve paraları alırken çıkacak arbedede de babamı bıçaklayarak öldürecekti. Ben de 3 gün yalandan yas tutacak, yakalanmazsak babamdan rahat bir şekilde kurtulacaktım” dedi.

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