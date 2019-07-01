Narkotik operasyonuna komiser takıldı

H.B.Ö.'nün evinde metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi gibi aletler bulundu.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.B.Ö. adlı kişinin Ankara'ya uyuşturucu madde getirip sattığına ilişkin yapılan ihbar üzerine operasyon için düğmeye bastı. Çankaya Mahallesi’ndeki evinden çıkarken yakalanan H.B.Ö.'nün evinde metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi gibi aletler bulundu.

Emniyette sorgulanan şüpheli H.B.Ö., ifadesinde ev arkadaşı olan komiser yardımcısı E.Ö.’nün uyuşturucuları şehir dışından getirdiğini kendisinin de sattığını söyledi. Bunun üzerine E.Ö’yü görev için gittikleri İstanbul'da gözaltına alan polis, ifadelerinin ardından şüphelileri savcılığa sevk etti. Savcılık sorgusu ardından E.Ö. ile H.B.Ö. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli H.B.Ö. ve E.Ö hakimlikteki sorgularında ise satıcı değil kullanıcı olduklarını iddia etti. Mahkeme birbirleriyle çelişkili beyanlarda bulunan E.Ö. ile H.B.Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.