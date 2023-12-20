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Raportörden skandal sözler

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun, 80’inci toplantısına katılan AB Raportörü Nacho Amor, TBMM çatısı altında skandal sözlere imza attı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:13 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nacho Amor.
Nacho Amor.

AB Raportörü Nacho Amor, Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki engelin “demokratik standartları yerine getirmemek” olduğunu söyledi. Amor, “Türkiye ‘Bize ihtiyacınız var’ diyor ama ‘Kavala’yı dile getirmeyin’ diyor. Katılım süreci demokratik standartla ilgili” ifadelerini kullandı. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Serge Lagodinsky ise Türkiye’nin AB’nin parçası olması için LGBT konusunda tavizkar olmasını talep etti. Lagodinsky, Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu iddia ederek, “Filisin halkının acısını durdurmak istemiyor muyuz sanıyorsunuz? Terör örgütüne terör örgütü demenin ne demek olduğunu burada anlıyorsunuz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi: Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi: Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar almasına ilişkin soruya, "Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım.” cevabını verdi. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğunun son yıllarda yaşanılan süreçlerde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.” dedi.


#TBMM
#Avrupa Birliği
#Nacho Amor
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