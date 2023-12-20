AB Raportörü Nacho Amor, Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki engelin “demokratik standartları yerine getirmemek” olduğunu söyledi. Amor, “Türkiye ‘Bize ihtiyacınız var’ diyor ama ‘Kavala’yı dile getirmeyin’ diyor. Katılım süreci demokratik standartla ilgili” ifadelerini kullandı. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Serge Lagodinsky ise Türkiye’nin AB’nin parçası olması için LGBT konusunda tavizkar olmasını talep etti. Lagodinsky, Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu iddia ederek, “Filisin halkının acısını durdurmak istemiyor muyuz sanıyorsunuz? Terör örgütüne terör örgütü demenin ne demek olduğunu burada anlıyorsunuz” şeklinde konuştu.
Nacho Amor.
#TBMM
#Avrupa Birliği
#Nacho Amor
1 saat önce