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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi: Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar almasına ilişkin soruya, "Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım.” cevabını verdi. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğunun son yıllarda yaşanılan süreçlerde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.” dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:03 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:12 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Avrupa Birliği yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar aldı. Savaş halindeki Ukrayna ve aynı zamanda Moldova’yla katılım müzakerelerini başlattı. Gürcistan’a da aday statüsü verdi. Türkiye yıllardır AB kapısında bekletilirken bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?”
sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi:
"Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Türkiye’nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli Avrupa Birliği’ne tam üyeliği çoktan elde etmiş olmasını gerektirirken, yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğu son yıllarda yaşadığımız süreçlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: Mazlumların hesabını sormak için Netanyahu'nun peşinde olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: Mazlumların hesabını sormak için Netanyahu'nun peşinde olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gittiğini herkesin göreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu’nun gidici olduğunu söylediğimizde kulak asmayanlar, haklılığımızı ifade etmekte zorlananlar da dahil herkes onun gittiğini görecektir. Ancak koltuğunu bırakıp gitmek onu kurtarmayacak. Mazlumların hesabını sormak için hukuk zemininde peşinde olacağız. İsrail kabinesinde yapılacak değişiklik sonrası umarım bu katliam biter. Yoksa Netanyahu’yu koltuğundan eden bu süreç onları da tarihe karıştıracaktır." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Avrupa Birliği
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