|
Ekonomi

AB ve Kenya arasında tarihi anlaşma: Çok sayıda ürününü ihraç ederken gümrük vergisi ödemeyecek

Avrupa Birliği (AB) ile Kenya, ikili ticaret hacmini artırıyor. Bu kapsamda iki taraf arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Nairobi'de imzalanan anlaşma, tarafların gümrük muafiyetlerinden yararlanarak ticaret yapmasına olanak sağlarken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, diğer Doğu Afrika ülkelerini de bu anlaşmayı imzalamaya çağırdı.

11:09 - 19/12/2023 الثلاثاء
AA
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Kenya Devlet Başkanı William Ruto
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Kenya Devlet Başkanı William Ruto

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla haziranda taslağı imzalanan ve nihai şeklini alan Kenya-Avrupa Birliği Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na imza atıldı.


Başkent Nairobi'de imzalanan anlaşma, tarafların gümrük muafiyetlerinden yararlanarak ticaret yapmasına olanak sağlıyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, her iki tarafın da kazan kazan durumunda olduğunu ifade ederek diğer Doğu Afrika ülkelerini de bu anlaşmayı imzalamaya çağırdı.


AB ve Kenya, "tarihi" ortaklık anlaşmasına imza attı

Devlet Başkanı Ruto da anlaşmayı "tarihi ortaklığın başlangıcı" olarak nitelendirdi.,


Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ve Kenya parlamentosunca onaylanması gerekiyor.


Kenya ihracatının yaklaşık yüzde 21'i Avrupa ülkelerine


AB, anlaşma sayesinde, Kenya'ya çok sayıda ürünü gümrük vergisi indirimlerinden yararlanarak gönderecek.


Kenya da anlaşmayla tarım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürünü AB ülkelerine ihraç ederken, gümrük vergilerinden muaf olacak.


Kenya Devlet Başkanı William Ruto

Halihazırda AB ve Kenya arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, anlaşmanın bu rakamı yukarıya çıkarması bekleniyor.
Kenya, yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 21'ini Avrupa ülkelerine yapıyor.

Kenya, Avrupa'ya çay, kahve, çiçek ve meyve gibi ürünler satarken; Avrupa ülkeleri de Kenya'ya daha çok kimyasal ürünler ve makine ihraç ediyor.




#Avrupa Birliği
#Kenya
#Kenya-Avrupa Birliği Ekonomik Ortaklık Anlaşması
#William Ruto
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İnternet alışverişlerini etkileyecek gelişme! Kargo iade masraflarını tüketici mi ödeyecek? Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı