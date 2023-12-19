AB ve Kenya arasında tarihi anlaşma: Çok sayıda ürününü ihraç ederken gümrük vergisi ödemeyecek

Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği uzun süredir yukarı yönlü seyir ile yüzleri güldüren altında 19 Aralık yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Altın fiyatlarındaki güne başlangıç rakamları sonrası gram altının ne kadar olduğu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığı merak konusu oldu. İşte gram, çeyrek, Cumhuriyet ile tam ve yarım altında yeni güne başlangıç rakamlar..