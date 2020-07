Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Ayasofya Camii 24 saat açık kalacak

Gündem

ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, Türk büyükelçiden tokat gibi Ayasofya cevabı: Yunanistan'daki Müslüman mirası hakkında bilginiz var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Ancak bu durum Hristiyan alemini rahatsız etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Pence'e tokat gibi bir cevap geldi. Kılıç, "Ayasofya Camii ziyaret etmek isteyen her inançtan insanlara açık olacak. Tarihi mozaikler, son 500 yıldan beri olduğu gibi korunacak. @Elpidophoros Yunanistan'daki Osmanlı Müslüman mirası hakkında da aynı şeyi söyler misiniz?" şeklinde konuştu.