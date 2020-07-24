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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Ayasofya Camii 24 saat açık kalacak
İSTANBUL

Ayasofya Camii 24 saat açık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Ayasofya Camii 24 saat açık kalacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olacağı haberini verdi. Buna göre vatandaşlar artık istediği zaman Ayasofya Camii'ni ziyaret edip, ibadetlerini yerine getirebilecek.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camii'nde 24 saat ibadet edilebilecek.
Ayasofya Camii'nde 24 saat ibadet edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Halk istediği zaman Ayasofya Camii'nde ibadet edebilecek

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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