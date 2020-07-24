Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmetin türbesini ziyaret etti 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Burada açıklama yapan Erdoğan "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyaret etti.
Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 86 yıllık bir süreç sonunda, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gayretleri neticesinde, yargının artık hakikatle görmesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nin aslına döndüğünü söyledi.

  • Erdoğan, "Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." diye konuştu.

İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Şimdi de çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiniz." şeklindeki yorumu üzerine de "Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret edelim istedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Hanın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.


"Milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok önemliydi"

Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik.

  • Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum."

Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
GÜNDEM
Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sahibi Fatih." diye konuştu.

Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı.

Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı
HAYAT
Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı

Abone Ol Google News
Erdoğanıngençlik hayali gerçek oldu

Erdoğan'ın
gençlik hayali gerçek oldu

Yabancı basında Ayasofya büyük yankı buldu.
Ayasofyada dikkat çeken an

Ayasofya'da dikkat çeken an

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı.
Aklım İstanbuldane yapayım

Aklım İstanbul'da
ne yapayım

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü.
350 bin kişi<br>namaza iştirak etti

350 bin kişi
namaza iştirak etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
86 yıllık<br>hasret bitti

86 yıllık
hasret bitti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden ibadete açıldı.
Ayasofya'da<br>tarihi anlar

Ayasofya'da
tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

​Cephede kazanıp masada kaybettiğimiz anlaşmanın yıl dönümünü kutladı.

Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.

"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Dünyanın gözü Ayasofya'da

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.
Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.
Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.
Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.
Transfer<br>formülü bulundu

Transfer
formülü bulundu

​Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.