Sultanahmet esnafından Ayasofya Camii'nden taşan cemaate muhteşem sürpriz: Sokaklara serdikleri kilimleri üzerinde namaz kılanlara hediye ettiler

Yılların hasreti bugün son buldu. 86 yıl sonra bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılarak asıl statüsünü geri kazandı.
Büyük özlemin son bulacağı bu kutlu günde vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii'ne koştu. Oluşan sıradışı yoğunluk sonucu tramvay seferleri durdu, kalabalığın bir kısmı Ayasofya'ya yetişemeyerek namazı Yenikapı'da kıldı.
Esnaf satılık kilimlerini cemaat için yollara serdi
- Hal böyle olunca Ayasofya Camii'ne yetişen vatandaşlar da namazı sadece avluda değil çevredeki ara sokaklara dağılarak kılmak durumunda kaldı. Sultanahmet'te bulunan, turistik eşyalar satan esnaflar ise hayran olunacak bir tutum sergileyerek dükkanlarındaki kilimleri cemaat için serdi.
Namaz kılınan kilimleri vatandaşlara hediye ettiler
Bu anlara şahit olan ve görüntüleyen Avukat Gülden Sönmez, esnafın yollara serdikleri kilimleri daha sonra üzerlerinde namaz kılanlara hediye ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Güzelliğe bir güzellik daha kattılar. Bu güzel insanlar, kim hangi kilimin üstünde namaz kıldıysa o kilimi onlara hediye ettiler. https://t.co/LzA2IFEQBh
Güzelliğe bir güzellik daha kattılar. Bu güzel insanlar, kim hangi kilimin üstünde namaz kıldıysa o kilimi onlara hediye ettiler. https://t.co/LzA2IFEQBh— Gulden Sonmez (@Gulden_Sonmez) July 24, 2020