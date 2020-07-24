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Hayat Sultanahmet esnafından Ayasofya Camiinden taşan cemaate muhteşem sürpriz Sokaklara serdikleri kilimleri üzerinde namaz kılanlara hediye ettiler
AKTÜEL

Sultanahmet esnafından Ayasofya Camii'nden taşan cemaate muhteşem sürpriz: Sokaklara serdikleri kilimleri üzerinde namaz kılanlara hediye ettiler

Sultanahmet esnafından Ayasofya Camii'nden taşan cemaate muhteşem sürpriz: Sokaklara serdikleri kilimleri üzerinde namaz kılanlara hediye ettiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi açılışı bugün cuma namazıyla birlikte gerçekleşti. 86 yıllık özlemin son bulması nedeniyle halk akın akın Ayasofya Camii'ne koştu. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Haliyle sadece caminin avlusu değil, çevresindeki bütün ara sokaklar da tıklım tıklım doldu. Bunu gören Sultanahmet'teki turistik eşyalar satan esnaflar, dükkanlarındaki kilimleri namazı sokaklarda kılacak olan cemaat için için yollara serdi. Avukat Gülden Sönmez, esnafın daha sonra bu kilimleri üzerinde namaz kılan vatandaşlara hediye ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanahmet esnafı sattıkları kilimleri Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar için yollara serdi.
Sultanahmet esnafı sattıkları kilimleri Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar için yollara serdi.

Yılların hasreti bugün son buldu. 86 yıl sonra bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılarak asıl statüsünü geri kazandı.

Büyük özlemin son bulacağı bu kutlu günde vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii'ne koştu. Oluşan sıradışı yoğunluk sonucu tramvay seferleri durdu, kalabalığın bir kısmı Ayasofya'ya yetişemeyerek namazı Yenikapı'da kıldı.

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Esnaf satılık kilimlerini cemaat için yollara serdi

  • Hal böyle olunca Ayasofya Camii'ne yetişen vatandaşlar da namazı sadece avluda değil çevredeki ara sokaklara dağılarak kılmak durumunda kaldı. Sultanahmet'te bulunan, turistik eşyalar satan esnaflar ise hayran olunacak bir tutum sergileyerek dükkanlarındaki kilimleri cemaat için serdi.

Namaz kılınan kilimleri vatandaşlara hediye ettiler

Bu anlara şahit olan ve görüntüleyen Avukat Gülden Sönmez, esnafın yollara serdikleri kilimleri daha sonra üzerlerinde namaz kılanlara hediye ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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