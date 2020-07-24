Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapıda kılacak
İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak

Heyecanla beklenen gün geldi, 86 yıllık hasret son buluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılıyor. Çeşitli illerden İstanbul Yenikapı'ya gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kılacak.

Haber Merkezi AA
Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı’ya akın etti.
Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı’ya akın etti.

Yenikapı etkinlik alanının girişinde il dışından gelen vatandaşları taşıyan İETT otobüsleri, Ayasofya alanı dolduğu için seferlerine ara verdi. İl dışından gelen vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince etkinlik alanındaki namaz kılınacak yere yönlendirildi.


  • Zabıta ekipleri tarafından sefer durdurma anonsu alanda yapılırken, misafirlere seccade, su, yemek ve içecek ikramı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca cuma namazının ardından vatandaşların tekrar otobüslerle Ayasofya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yenikapı etkinlik alanında kurulan büyük led ekranlar ve hoparlörlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı canlı yayınlanacak ve vatandaşlar koordineli olarak namazlarını eda edecek.

Ayasofya önü doldu: Tramvay seferleri durduruldu
GÜNDEM
Ayasofya önü doldu: Tramvay seferleri durduruldu

Sakarya'dan tarihi ana tanıklık etmek için gelen 11 yaşındaki Ahmet Salih Şimşek, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve büyüdüğünde kendi çocuklarına bu anı anlatmak istediğini söyledi.

Şimşek, hafızlık eğitimi aldığını ve bunu tamamladığı zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görev yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Muharrem Şimşek de Sakarya'dan geldiğini, Ayasofya'nın açılışına, tarihi güne şahitlik etmek için geldiklerini ifade etti.

Ayasofya'da namaz kılma alanlarının tamamı doldu
OYNAT 00:36
Ayasofya'da namaz kılma alanlarının tamamı doldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu.

"Kılamazsak bile yoluna çıktık ya sevinçliyiz"

Müslüman alemine Ayasofya'nın açılışının hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün açılışını da inşallah bu ümmeti Muhammed birlik ve beraberlik içerisinde görecektir, bunu da inşallah göreceğiz. Biz Ayasofya'da namaz kılamayacağımızı biliyoruz ama çevresinde olmak, akşam saatlerinde orada olmak yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buraya gelmektir. Cuma namazını Ayasofya'da kılamadığımız için biraz üzülürüz ama diğer vakitleri orada kılacağız."

Sahil yolunda Ayasofya trafiği
OYNAT 00:00
Sahil yolunda Ayasofya trafiği
Ayasofya Camii'nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü. Güvenlik önlemleri için Ayasofya'ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy'den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.


Fedinaz Koyuncu ise Küçükçekmece'de yaşadığını ancak il dışından gelen misafirleri karşılamak için Yenikapı'da olduğunu dile getirdi.

Koyuncu, "Allah bu sevincimizi daim etsin, daha iyilerini göstersin inşallah. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun. Yenikapı da olsa Edirnekapı da olsa cumamızı kılacağız. Kılamazsak bile yoluna çıktık ya çok sevinçliyiz."dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı
OYNAT 01:00
Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
OYNAT 00:58
Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Vatandaşlar salavatlarla Ayasofya Camii'ne ilerliyor
OYNAT 00:00
Vatandaşlar salavatlarla Ayasofya Camii'ne ilerliyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya Camii'ne akın etti. Cuma namazı için camiye gelen mahşeri kalabalık salavatlarla meydana ilerledi.

Türkiye tarihi ana hazırlanıyor: Ayasofya Camii ibadete açılıyor
OYNAT 00:53
Türkiye tarihi ana hazırlanıyor: Ayasofya Camii ibadete açılıyor
86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına gelmeye başladı.


Abone Ol Google News
Ayasofyada tarihi anlar

Ayasofya'da tarihi anlar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma duası okunuyor.
Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.
Dünyanın gözü Ayasofyada

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.
"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.
86 yıllık<br>hasret bitiyor

86 yıllık
hasret bitiyor

Ayasofya'nın açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.

Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.

Transfer<br>formülü bulundu

Transfer
formülü bulundu

​Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı.

Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

Vatandaşlar ​Ayasofya Camii'ne akın ediyor.

Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var.
Yerli otomobil sevinci

Yerli otomobil sevinci

​Bakan Dönmez'in açıklaması sonrası bir ilçe daha şaha kalkacak.
Milli Takım gibi <br>Avrupa kulübü

Milli Takım gibi
Avrupa kulübü

Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha alıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.