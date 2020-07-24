Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak

Yenikapı etkinlik alanının girişinde il dışından gelen vatandaşları taşıyan İETT otobüsleri, Ayasofya alanı dolduğu için seferlerine ara verdi. İl dışından gelen vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince etkinlik alanındaki namaz kılınacak yere yönlendirildi.

Zabıta ekipleri tarafından sefer durdurma anonsu alanda yapılırken, misafirlere seccade, su, yemek ve içecek ikramı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca cuma namazının ardından vatandaşların tekrar otobüslerle Ayasofya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yenikapı etkinlik alanında kurulan büyük led ekranlar ve hoparlörlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazı canlı yayınlanacak ve vatandaşlar koordineli olarak namazlarını eda edecek.

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Sakarya'dan tarihi ana tanıklık etmek için gelen 11 yaşındaki Ahmet Salih Şimşek, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve büyüdüğünde kendi çocuklarına bu anı anlatmak istediğini söyledi.

Şimşek, hafızlık eğitimi aldığını ve bunu tamamladığı zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görev yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Muharrem Şimşek de Sakarya'dan geldiğini, Ayasofya'nın açılışına, tarihi güne şahitlik etmek için geldiklerini ifade etti.

"Kılamazsak bile yoluna çıktık ya sevinçliyiz"

Müslüman alemine Ayasofya'nın açılışının hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Kudüs'ün açılışını da inşallah bu ümmeti Muhammed birlik ve beraberlik içerisinde görecektir, bunu da inşallah göreceğiz. Biz Ayasofya'da namaz kılamayacağımızı biliyoruz ama çevresinde olmak, akşam saatlerinde orada olmak yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buraya gelmektir. Cuma namazını Ayasofya'da kılamadığımız için biraz üzülürüz ama diğer vakitleri orada kılacağız."

OYNAT 00:00 Sahil yolunda Ayasofya trafiği Ayasofya Camii'nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü. Güvenlik önlemleri için Ayasofya'ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy'den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Fedinaz Koyuncu ise Küçükçekmece'de yaşadığını ancak il dışından gelen misafirleri karşılamak için Yenikapı'da olduğunu dile getirdi.

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Koyuncu, "Allah bu sevincimizi daim etsin, daha iyilerini göstersin inşallah. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun. Yenikapı da olsa Edirnekapı da olsa cumamızı kılacağız. Kılamazsak bile yoluna çıktık ya çok sevinçliyiz."dedi.

OYNAT 01:00 Ayasofya-i Kebir Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

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OYNAT 00:58 Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Türkiye tarihi ana hazırlanıyor: Ayasofya Camii ibadete açılıyor 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına gelmeye başladı. BiP'te paylaş

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