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Gündem Ayasofya önü doldu Tramvay seferleri durduruldu
İSTANBUL

Ayasofya önü doldu: Tramvay seferleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu.

Haber Merkezi DHA
Ayasofya'nın açılışı nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı tramvay seferleri durduruldu.
Ayasofya'nın açılışı nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı tramvay seferleri durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu.

Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" denilmişti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
GÜNDEM
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı
OYNAT 01:29
Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı
86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılıyor. Ayasofya Camii'nde Kur'anı Kerim tilaveti başladı.

Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
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Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay'ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak isteyen gençler tekbir getirerek Çemberlitaş'tan namazın kılınacağı alana doğru ilerledi.

Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
OYNAT 00:58
Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Türkiye tarihi ana hazırlanıyor: Ayasofya Camii ibadete açılıyor
OYNAT 00:53
Türkiye tarihi ana hazırlanıyor: Ayasofya Camii ibadete açılıyor
86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına gelmeye başladı.


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Allahu Ekber Kebira

"Allahu Ekber Kebira"

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Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit isim İsmail Kandemir'in heyecanlı bekleyişi: Bu anlatılamaz bir duygu
Gündem

Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit isim İsmail Kandemir'in heyecanlı bekleyişi: Bu anlatılamaz bir duygu

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, ilk namazı kılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nde cuma namazı için davet almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kandemir, "Uzun yıllar çalıştık ve kazandık. Kalbim pıt pıt atıyor. O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum. Bu anlatılamaz bir duygu. Torunlarımı da yanıma aldım. Onlar da bu anı yaşasın hissetsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

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