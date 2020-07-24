Ayasofya önü doldu: Tramvay seferleri durduruldu

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Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit isim İsmail Kandemir'in heyecanlı bekleyişi: Bu anlatılamaz bir duygu

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, ilk namazı kılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nde cuma namazı için davet almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kandemir, "Uzun yıllar çalıştık ve kazandık. Kalbim pıt pıt atıyor. O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum. Bu anlatılamaz bir duygu. Torunlarımı da yanıma aldım. Onlar da bu anı yaşasın hissetsin istiyorum" ifadelerini kullandı.