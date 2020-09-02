İki gündür kayıptı otomobili bu halde bulundu: Kendisinden iz yok

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gündür kayıp olan cezaevi personeli Hüseyin Arslan’ı arama çalışmaları devam ederken, Arslan’ın aracı sulama kanalı içerisinde bulundu.

DHA Hüseyin Arslan

FOTOĞRAF 8 Aydın'da saat 15.30 sıralarında, Efeler ilçesine bağlı hayvan pazarı yakınındaki sulama kanalında yaşanan kazada su kanalına otomobil düştüğünü gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi, sevk edildi. Ekipler, su altındaki otomobili çıkarttıklarında sürücü Ayşegül Aydın (29) ile karşılaştı. Sulama kanalına uçan otomobilin kadınHemen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.sürücüsü hayatını kaybetti Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti Otomobiliyle sulama kanalına uçtu: Kadın sürücü kurtarılamadı Aydın'da 29 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada araçtan çıkamayan genç kadın hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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ARAÇ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Söke Cezaevi katiplerinden evli ve 2 çocuk babasu Hüseyin Arslan’ın kayıp haberi üzerine dün gece saatlerinde yapılan çalışmalarda Söke’nin Tuzburgazı Mahallesi ile Didim’in Balat Mahallesi arasında kalan karayolu kenarında aracına ait olabileceği parçalara rastlanmıştı. Bölgede araştırmanın yoğunlaştırılmasının ardından sazlıklar arasında sulama kanalında araca rastlandı. Araç sulama kanalından çıkarılırken, bir yandan da Hüseyin Arslan’ı arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti.

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DHA Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu.

DRONELARLA DA ARANDI

Sazlıklar arasında ve su civarında Hüseyin Arslan’ın izine rastlanmayınca, bunun üzerine bugün gündüz saatlerinde Jandarma’ya bağlı Su Altı Arama ekipleri olay yerine çağrıldı. Öğle saatlerinden itibaren bir yandan su altı ekiplerince kanal içerisinde arama başlatılırken, bir yandan sazlıklar arasında Jandarma ve vatandaşların katılımıyla aramalar sürdürülüyor. Arama çalışmalarında drone (hava aracı) da kullanılıyor. Diğer taraftan Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma da başlattı.

Hüseyin Arslan’ın iki çocuk babası olduğu, yıllık izinde olduğu ve Ceza İnfaz Kurumu Lojmanlarında ikamet ettiği öğrenildi.