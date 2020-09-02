16 yaşındaki genç dehşet saçtı: Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Olay, geçen cumartesi akşamı, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Cüneyt A., kız arkadaşı ile birlikte dolmuşa bindi.

Yolculardan Mehmet Yavaş'ın eli, Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu. Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. İkili, dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti.

Tartışmaya, Cüneyt A.’nın arkadaşı Cesur A. (18) da dahil oldu. İkili Mehmet Yavaş'ı darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. İki taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı. Ancak Cüneyt A., kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kuru sıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumruk attığı Yavaş, yere yığıldı.

DHA Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş’ı (58) başına kuru sıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darp etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA 58 yaşındaki Mehmet Yavaş, aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cüneyt A.’nın Mehmet Yavaş’ı tabanca ile darp ettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A.’nın, Mehmet Yavaş’a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş’ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor.

Cüneyt A.’nın elindeki kuru sıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş’ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.



OYNAT 00:00 Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. BiP'te paylaş

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