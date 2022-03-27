Aydın'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar düzenlenen törenle icazetlerini aldı

Köşk İlçe Müftülüğü Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri düzenlenen Hafızlık Merasimi ile cübbelerini giydi. Köşk Akşemsettin Camii’nde gerçekleştirilen törende 26 hafızlık öğrencisi ilk kez cübbelerini giyerek Kur’an-ı Kerim’i hıfz etti.
Köşk İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe katılan misafir hatipler tilavetleri ile misafirlere Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Köşk İlçe Müftüsü Bayram Meral, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hafız olmaya hak kazanan 26 öğrenci, cübbelerini giyerek Kur’an-ı Kerim’i hıfz etti. Çocuklarını heyecanla izleyen hafız annelerine de gül takdim edildi. Merasim sonunda hafızlara Köşk İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Merasim, Türkiye ve dünya çapında derece almış kurra hafızları ve Aydın’da görev yapan hocaların Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Reisü’l-Kurra vekili İzmir Hisar Camii İmam-Hatibi Kurra Hafız Selim Menteşeli’nin yaptığı dua ile sona ererken öğle namazına müteakip misafirlere aşure ve keşkek ikramı yapıldı.
Gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe müftüleri, Köşk’te görev yapmış müftüler ve çok sayıda Kur’an sevdalısı katıldı.
GÜNDEM
Ankara'da Ayşe Hatun Camisi açılışı yapıldı
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.<br><br>Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:<br><br>\"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.\"
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.<br><br>Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada \"Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir\" denildi.
Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, \"Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir\" ifadeleri kullanıldı.
Düzce'de meteorolojiden yapılan kar uyarısı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de bulunduğu Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Düzce’de eğitim ve öğretime 18 Mart 2022 günü ara verildiği açıklandı. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.<br><br>Ayrıca alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklandı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.<br><br>Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.<br><br>Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Kastamonu’da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.<br><br>Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, \"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır\" denildi.
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.<br><br>Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, \"Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır\" denildi.
Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek \"İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.<br><br>Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda \"Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz\" dedi.<br><br>Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.
Samsun'da il genelinde bugün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.<br><br>Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Sinop’un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.<br><br>Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.<br><br>Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.
Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedildi.<br><br>Açıklamada, \"Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklanmıştı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre, kar yağışının il genelinde etkili olmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının oluşabileceğini belirtti.<br><br>Kaldırım, açıklamasında, \"Eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir\" dedi.
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.<br><br>Bu kapsamda tedbiren merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.<br><br>Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araç kullanımı da zorlaştı. Çerkezköy ve Kapaklı’da yaşanan yağış nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18 Mart Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geliyor: 17 ilde okullara kar tatili
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava eğitimde de aksamalara yol açıyor. Çok sayıda ilin valiliğinden kar nedeniyle okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama geliyor. İşte 18 Mart'ta okulların tatil edildiği il ve ilçeler..