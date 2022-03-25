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ANKARA

Ankara'da Ayşe Hatun Camisi açılışı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı. Erbaş, "Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada Ayşe Hatun Camisi açılışı yapıldı
Açılış öncesi Cuma hutbesi irat eden Erbaş, çıkışta açılışa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Çankaya'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılış törenine katıldı.

DHA

Açılış öncesi Cuma hutbesi irat eden Erbaş, çıkışta açılışa katıldı.

DHA

Erbaş, Türkiye'de şu an itibariyle 90 bin camide minarelerin yükseldiğini belirterek, "Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Her camimizin bitişiğinde 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ediyoruz. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük, evrensel değerler dediğimiz bu değerleri küçük yaşta çocuklarımıza öğreteceğiz. Ayşe Hatun Camisi de o kadar güzel yakışmış ki bu mahalleye, hem minarelerinin muhteşemliğiyle, hem mimarisinin muhteşemliğiyle gençleri bol olacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

DHA
DHA
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