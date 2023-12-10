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Aydın'da otomobiller çarpışı: Yedi yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:52 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aydın'da trafik kazası.
Aydın'da trafik kazası.

Aydın'ın Söke ilçesinde cadde üzerinde çarpışan iki otomobil içerisinde bulunan yedi kişi yaralandı.

Kaza, Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIF 654 plakalı otomobil ile 09 JB 363 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan yedi kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
#Söke
#Trafik Kazası
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