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'Bayğaralar' suç örgütü elebaşlarından birisi Aydın’da yakalandı

Adana merkezli ‘Bayğaralar organize suç örgütü’ üyesi ve ‘vur’ emri veren elebaşlarından olduğu tespit edilen E.Ş., yurt dışına kaçmaya çalışırken yapılan operasyonla Aydın’ın Söke ilçesinde yakalandı.

12:51 - 18/11/2023 Cumartesi
IHA
Operasyon çerçevesinde 5 organizatörün yanı sıra yurt dışına kaçmaya çalışan 7 şüpheli de kıskıvrak yakalandı

Operasyon çerçevesinde 5 organizatörün yanı sıra yurt dışına kaçmaya çalışan 7 şüpheli de kıskıvrak yakalandı

Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş adamlarına ve bunlara ait işyerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen “Bayğaralar çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü” üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 5 organizatörün yanı sıra yurt dışına kaçmaya çalışan 7 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin yapılan incelemesinde, E.Ş. isimli şüphelinin kasten öldürme ve hakaret suçlarından arandığı öğrenildi. Ayrıca E.Ş.’nin Adana merkezli “Bayğaralar organize suç örgütü” üyesi ve ‘vur’ emri veren elebaşlarından olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Adana
#Bayğaralar
#Aydın
28 dakika önce
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