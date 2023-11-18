'Bayğaralar' suç örgütü elebaşlarından birisi Aydın’da yakalandı

Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş adamlarına ve bunlara ait işyerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen “Bayğaralar çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü” üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.