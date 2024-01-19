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AYM üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

11:16 - 19/01/2024 Cuma
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.


Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.


Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.



#Anayasa Mahkemesi
#AYM
#Yargıtay
3 saat önce
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