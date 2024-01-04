Yargıtay: AYM kararı hukuki değil

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen Atalay hakkındaki AYM’nin ikinci ihlal kararına ilişkin incelemesini tamamladı. AYM’nin Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına uyulmasına yer olmadığına hükmedildi. Kararda, “AYM’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği” belirtilerek, “Anayasa’nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı” ifade edildi. Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının Daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, AYM’nin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı vurgulandı. Anayasa’nın 84/2. maddesi yönünden AYM’ye müracaat imkanı tanınmadığı ve AYM’nin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedilen kararda, anayasal zorunluluk gereği Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı’na tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.