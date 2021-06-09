AYM'nin seçeneği kalmamıştır: HDP iddianamesi artık iade edilemez

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) HDP için “Kapatılması namus borcudur” mesajı gönderen MHP lideri Devlet Bahçeli, kapatılma sürecinin gevşediğini söyledi. Bahçeli, “Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir” diye sordu. MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. CHP ile İP’in gizli ve kaprisli ortağı HDP, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. HDP’nin, CHP ile İP’i bir karara zorlaması, gizli saklı ilişkilerden sıyrılma telaşı iyice yoğunlaşmıştır.

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HDP’nin kapatılma süreciyle, bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsamaktadır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beklenen davayı tekrar açmıştır. Bundan sonra bütün gözler AYM’ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye, teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM’de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez.

BU SAYFA BİR DAHA AÇILMAMALI

HDP’nin TBMM’de bulunması hak mıdır, hukuk mu, helal mi? HDP’nin kapatılması artık hukukun konusudur, bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca cevabını aradığımız sorular da şunlardır: Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? HDP’li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır.

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ADALETE TESLİM EDİLMELİ

HDP, terörizmin siyaset ayağıdır. HDP, terör örgütünün Meclis’e sızmış nifak uşağıdır. Ve HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle AYM’nin namus borcudur. TİP’li (Ahmet Şık) bir milletvekilinin iftiraları karşında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz? HDP’lilerden cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır.

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