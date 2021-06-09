AYM'nin seçeneği kalmamıştır: HDP iddianamesi artık iade edilemez

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) HDP için “Kapatılması namus borcudur” mesajı gönderen MHP lideri Devlet Bahçeli, kapatılma sürecinin gevşediğini söyledi. Bahçeli, “Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir” diye sordu. MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:
- Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. CHP ile İP’in gizli ve kaprisli ortağı HDP, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. HDP’nin, CHP ile İP’i bir karara zorlaması, gizli saklı ilişkilerden sıyrılma telaşı iyice yoğunlaşmıştır.
HDP’nin kapatılma süreciyle, bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef tavsamaktadır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beklenen davayı tekrar açmıştır. Bundan sonra bütün gözler AYM’ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye, teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM’de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez.
BU SAYFA BİR DAHA AÇILMAMALI
- HDP’nin TBMM’de bulunması hak mıdır, hukuk mu, helal mi? HDP’nin kapatılması artık hukukun konusudur, bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca cevabını aradığımız sorular da şunlardır: Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? HDP’li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır.
ADALETE TESLİM EDİLMELİ
HDP, terörizmin siyaset ayağıdır. HDP, terör örgütünün Meclis’e sızmış nifak uşağıdır. Ve HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle AYM’nin namus borcudur. TİP’li (Ahmet Şık) bir milletvekilinin iftiraları karşında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz? HDP’lilerden cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır.
Siyasi etik yasası süratle çıkarılmalı
- İsim vermeden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı kasteden Bahçeli, siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden süratle ve mutabakatla çıkarılması çağrısında da bulundu. Bahçeli, “Siyaset kör bir cendereye sıkıştırılmadan centilmenlik içinde yapılmalıdır. Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine emanet olan konuları ulu orta konuşmaları, dün birlikte olduklarını bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir. Türkiye’de başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Ketumiyet yoksa karakter yoktur. Serok Ahmet böyle biridir. Keza aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Siyaset bir savaş hali, dost ve düşman kamplarının hamulesi değildir” dedi.