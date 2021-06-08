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POLİTİKA

HDP'ye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açması sonrası, raportör görevlendirdi. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep ediliyor.

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HDPye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi
Anayasa Mahkemesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep edildi.

İnceleyip rapor sunacak

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

İddianame iade edilmişti

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle daha önce hazırlanan iddianameyi eksiklik gerekçesiyle 31 Mart’ta iade etmişti.

HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi
GÜNDEM
HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi

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