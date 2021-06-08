HDP'ye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep edildi.
İnceleyip rapor sunacak
Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
İddianame iade edilmişti
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle daha önce hazırlanan iddianameyi eksiklik gerekçesiyle 31 Mart’ta iade etmişti.