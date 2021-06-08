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ANKARA

HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep edildi. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle daha önce hazırlanan iddianameyi eksiklik gerekçesiyle 31 Mart’ta iade etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtı. Yüksek Mahkeme’ye gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak isteniyor.

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  • Partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, ‘’Halkların Demokratik Partisi’nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulundu’’ dedi. Başsavcı, ‘’HDP hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir’’ açıklamasında da bulundu. AYM, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi 31 Mart’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etmişti.

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