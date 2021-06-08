HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi

Dünya

Fransız kanalında Türk SİHA'ları için özel yayın

Fransız BFM Business kanalında, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçları anlatıldı. Yayında, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve bölgesel askeri tehditlere karşı ABD ve İsrail'in İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi araçlarını ürettiğine dikkat çekildi. Bayraktar TB2'nin Libya, Suriye ve Karabağ'daki başarılarına ve Polonya'ya satışına değinildi.