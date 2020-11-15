Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aynı anda iki mevsimi yaşıyorlar Zirvede kar sahilde deniz keyfi
ANTALYA

Aynı anda iki mevsimi yaşıyorlar: Zirvede kar sahilde deniz keyfi

Antalya'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk karının yağdı. Sahillerde ise vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denize girdi.

Haber Merkezi AA
Antalya'da vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
Antalya'da vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'nın sakinleri bir tarafta kar bir tarafta deniz "keyfi" yapıyor. Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı, ilçenin sahilinde ise vatandaşlar denize girdi.

İlçenin kayak ve turizm merkezi Saklıkent'in bir bölümü beyaza büründü.

KAR SÜPRİZİ

Saklıkent Mountain Resort Hotel ve Kayak Kompleksinin genel müdürü Hasan Sevindi, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde sabah uyanınca kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olduğunu ve kayak merkezinde çok güzel bir manzara oluşturduğunu dile getiren Sevindi, "Zirvede kar topu oynayabilirken sahilde insanlar denize giriyor. Bu da Antalya'nın başka yerde bulunmayan en önemli güzelliklerinden." dedi.

Antalya’da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Antalya’da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı

KASIM AYINDA DA DENİZ KEYFİ

Konyaaltı Plajı'nda ise sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu kentte, kasımda yüzmenin keyfi yaşanıyor.

Güneşin bütün ışıltısıyla kendini gösterdiği şehirde sahiller, güneşlenenlerle dolarken, kimi sahilde kitap okumayı kimi de yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Antalya Korkuteli’nde mevsimin ilk karı yağdı: Beydağları beyaza büründü
GÜNDEM
Antalya Korkuteli’nde mevsimin ilk karı yağdı: Beydağları beyaza büründü
Abone Ol Google News
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi böyle etkisiz hale getirildi.
Envanter için hazır

Envanter için hazır

Yerli 'el bombası kutusu' TSK'ya teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Maraş'ı ziyaret edecek, pandemi hastanesi açacak.
Az kaldı, 14 gün sonra hazır

Az kaldı, 14 gün sonra hazır

İzmir'de yapılan konteyner kentin son görüntüleri paylaşıldı.
İstanbul Park'ta <br>nefes kesen anlar

İstanbul Park'ta
nefes kesen anlar

​​Formula 1'de büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü.
Fahrettin Koca uyardı

Fahrettin Koca uyardı

​"Yarısı kesik maskeden farkı yok."

Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

Süre yarı yarıya kısalacak, milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.
Yüzlercesi<br>men edildi

Yüzlercesi
men edildi

​İçişleri Bakanlığı biraz önce açıklama yaptı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

Washington'da Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede.
Keşif yaparken yakalandılar

Keşif yaparken yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: Telefonundan çıkanlar şoke etti.
Ölüm yolu

Ölüm yolu

​'Dünyanın en tehlikeli yolu' Türkiye'de, geçmek cesaret istiyor.
Fitil fitil getirmezsem<br>valilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem
valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Hüngür <br>hüngür ağladı

Hüngür
hüngür ağladı

​Üst üste iki maç yenilmeyince gözyaşı döktü.
Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Aynı evi paylaştığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı, teslim oldu.
Yeşil ışık

Yeşil ışık

Beşiktaş yönetimi, Oumar Niasse ile görüşüyor.
İşte CHP demokrasisi

İşte CHP demokrasisi

​Kılıçdaroğlu parti içinde kıyım yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.