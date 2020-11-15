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Gündem Antalyada girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı
ANTALYA

Antalya’da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 7 bin lira olan bin adet avokado çalan 3 şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Bahçeden bin adet avokado çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.
Bahçeden bin adet avokado çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Kestel Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Mustafa B. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası bahçeden bin adet avokado çalan hırsızlık şüphelilerinin Musa K., Anıl A., Ahmet B. ve İbrahim H.Ö. olduğunu tespit etti.

İHA
Antalya’da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan hırsızlar yakalandı.
  • Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Musa K., Anıl A. ve Ahmet B.’yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl A. savcılık tarafından serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyon kapsamında İbrahim H.Ö.’nün yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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