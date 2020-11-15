Antalya Korkuteli’nde mevsimin ilk karı yağdı: Beydağları beyaza büründü

Hayat

Yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'e şaşırtan sitem: 10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık

İbrahim Tatlıses dokuz yıl sonra ekranlara döndü. Programı rating sıralamasında üst sıralara yerleşen İbrahim Tatlıses ile orkestrası arasında garip bir diyalog yaşandı. Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı esprili isyana İbrahim Tatlıses de 'sürünün oğlum sürünün' esprisiyle cevap verdi.