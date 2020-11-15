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Antalya haberleri: Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Antalya Korkuteli’nde mevsimin ilk karı yağdı: Beydağları beyaza büründü

Antalya’nın yaylası Korkuteli’nde mevsimin ilk karı Beydağları’na yağdı. Beydağları’nın zirvesi beyaza bürünerek eşsiz bir manzara oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Beydağları beyaza büründü.
Beydağları beyaza büründü.

Antalya'nın Korkuteli Beydağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezinin yüksek yerleri beyaza bürünürken, 3 bin rakımlı Beydağları beyaza büründü.

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Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı: Sürücüler zor anlar yaşadı

Zirvesi beyaza bürünen Beydağları eşsiz bir manzara oluşturdu. Uzun süredir bahar havasının yaşandığı ilçede, yüksek kesimlere kar düşmesiyle birlikte sıcaklık hissedilir derecede azaldı.

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3 bin rakımlı Beydağları’nın zirvesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı. Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten vatandaşlar, yüksek kesimlere kar yağmasının ilçe merkezine de kısa sürede kar yağacağının habercisi olduğunu söyledi.

Karadeniz’de mevsimin ilk karı yağdı: Her yer beyaza büründü
FOTOĞRAF 15
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Karadeniz’de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.
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Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane-Trabzon sınırında, Zigana Geçidi'nin batı yakasında bulunan Kadırga Yaylası, kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu.
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Karadeniz’de mevsimin ilk karı yağdı: Her yer beyaza büründü
Gümüşhane ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.


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