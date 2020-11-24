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NEVŞEHİR

Ayrılmak isteyen kadına bomba

Ayrılmak isteyen kadına bomba

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bu kadar da olmaz dedirten “kadına şiddet” olayı yaşandı. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik’in evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. El bombasını fünye ile patlatan uzmanlar Çelik’i gözaltına aldı. Hacer Çelik daha önce yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı: Evin dış tarafındaki bölmeyi yaktı. Araç kundakladı, evi kurşunladı. En sonunda bunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğrafta kapıya kurulan bomba düzeneği görülüyor.
Fotoğrafta kapıya kurulan bomba düzeneği görülüyor.

Nevşehir’de, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evinin kapısına bomba düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı. Olay Ürgüp ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından birlikte yaşamaya başladı. Geçen haziran ayında Bayram Çelik’in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü.

Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik’in oturduğu tek katlı evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.
  • Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik’in oturduğu tek katlı evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik’in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Bayram Çelik, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Bayram Çelik, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAHÇEYE UYUŞTURUCU GÖMÜP ŞİKAYET ETMİŞ

Birlikte yaşamaya başladıkları andan itibaren şiddet gördüğünü söyleyen Hacer Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı: “2,5 yıldır beraberdik. Son 1,5 yıldır zaten cezaevindeydi. Sonra firar etti ve yakalandı. Ben de cezaevine gidip ayrılmak istediğimizi söyledim. Cezaevinden çıkınca tehditlere başladı. Evin dış tarafındaki bölmeyi yaktı. Araç kundakladı, evi kurşunladı. Güvenlik sebebiyle bir hafta Kadın Sığınma Evi’nde kaldım. Bahçeye uyuşturucu gömüp şikayet etmiş ama aklandık. En sonunda da bunu yaptı. Şiddet gören kadınlar kimseye boyun eğmesin, sonuna kadar savaşsınlar. El bombasını bir yerden temin etmiştir çünkü çok rahatlıkla satın alabiliyor silahı, bombayı.”

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