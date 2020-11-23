Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu erkeklere seslendi Kendinize gelin, böyle bir ayıp olur mu?
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu erkeklere seslendi: Kendinize gelin, böyle bir ayıp olur mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" dedi.
Soylu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kadın cinayetleri) Bu rakamlar konusunda bize itimat etmeyen gazete küpürlerinden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu. Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda.

Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var… Hepimiz üzerine düşeni yapıyoruz.

Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef bir grup siyaset ve ideoloji esirlerine yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz.

Biz neden bu rakamları yanlış verelim? Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz. Azalınca arkadaşlarımızı motive ediyoruz.

Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar.

Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı
GÜNDEM
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı

"ERKEKLERE SESLENİYORUM: KENDİNİZE GELİN YAHU"

KADES’i indirin diye yalvarıyoruz. Belki bir aile şiddeti engelleyebiliriz diye. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak isteyenleri üzülerek izliyorum.

2016'da 304, 2019'da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla.

  • Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'

İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu, sonra oturup ağladı
GÜNDEM
İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu, sonra oturup ağladı

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı, kendisini eve kilitledi
GÜNDEM
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı, kendisini eve kilitledi

Gaziantep'te korkunç cinayet: Öldürdükten sonra evinin avlusuna gömdü, üzerine de beton döktü
GÜNDEM
Gaziantep'te korkunç cinayet: Öldürdükten sonra evinin avlusuna gömdü, üzerine de beton döktü

15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı
GÜNDEM
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

Sultangazi'de acı olay: Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü
GÜNDEM
Sultangazi'de acı olay: Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Ordu'da vahşet: Yaşlı kadını domuz bağıyla öldürüp çarşafa sardılar
GÜNDEM
Ordu'da vahşet: Yaşlı kadını domuz bağıyla öldürüp çarşafa sardılar

13 yaşındaki arkadaşını çekiçle öldürdü: Cinayetin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı
GÜNDEM
13 yaşındaki arkadaşını çekiçle öldürdü: Cinayetin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı

Pendik'te müteahhide silahlı saldırı: Nişanlısını beklerken kurşun yağdırdılar
GÜNDEM
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı: Nişanlısını beklerken kurşun yağdırdılar

Silivri’de korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
Silivri’de korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler
GÜNDEM
Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler

Tuzla'da kan donduran olay: Ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmuştu, eşi gözaltına alındı
GÜNDEM
Tuzla'da kan donduran olay: Ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmuştu, eşi gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Kendinize gelin,böyle bir ayıp olur mu?

Kendinize gelin,
böyle bir ayıp olur mu?

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkeklere seslendi.
Skandal tablo

Skandal tablo

ABD'de yüzlerce ceset ilkbahardan bu yana kamyonlarda bekliyor.
İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Partide Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

Film gibi<br>hayat hikayesi

Film gibi
hayat hikayesi

​10 dil biliyor, 80 ülke gezdi, farklı ülkelerde 11 çocuğu var ama...
Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

Suudi Arabistan'da Selman'la buluştu

İsrail basını Tel-Aviv, Washington ve Riyad'ın gizli zirvesini yazdı.
Erzurum'da<br>şaşırtan kuleler

Erzurum'da
şaşırtan kuleler

​Paris'te inşa edilenlerin aynısı Erzurum'da bulundu.
Maymunlar<br>idam edildi

Maymunlar
idam edildi

​İstanbul'un mekânlarının bilinmeyen hikayeleri ve olaylar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.