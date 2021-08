Azerbaycanlı itfaiye erlerinin Türk bayrağı hassasiyeti: Onu yanmaya bırakmayız Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunmak üzere Azerbaycan'dan gelen itfaiye erleri, alevlerin arasında kalma riski olan Türk bayraklarını tek tek topladı. İtfaiye eri Nail Gailov, "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 23:17 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 23:25 AA