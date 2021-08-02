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MUĞLA

Azerbaycanlı itfaiye erlerinin Türk bayrağı hassasiyeti: Onu yanmaya bırakmayız

Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunmak üzere Azerbaycan'dan gelen itfaiye erleri, alevlerin arasında kalma riski olan Türk bayraklarını tek tek topladı. İtfaiye eri Nail Gailov, "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycanlı itfaiye erlerinin Türk bayrağı hassasiyeti: Onu yanmaya bırakmayız
Yanma ihtimaline karşı Türk bayraklarını toplayan Azerbaycanlı itfaiye erleri.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşan itfaiyeci grubu, bölgedeki yangınlarının söndürülmesi için orman kahramanlarına destek oluyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında da görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin, evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılıkları dikkati çekti.

İtfaiyeciler, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

"Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız"

Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının kendisini çok üzdüğünü belirten Dünyamaliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli."

Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
OYNAT 00:41
Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıkları takdir gördü. Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, 'Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağı bizim her şeyimiz onu yanmaya bırakmayız"

İtfaiye eri Nail Gailov da "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

İtfaiye eri Tural Mehmetov da Türkiye'de bir an önce orman yangınlarının son bulmasını istediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

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