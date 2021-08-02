Gündem Bakan Pakdemirli duyurdu Altı ilde 13 yangın devam ediyor
ANKARA

Bakan Pakdemirli duyurdu: Altı ilde 13 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan, son altı günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığını, altı ilde ise 13 yangının sürdüğünü ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Altı ilde 13 yangın devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Türkiye, günlerdir yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

137 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 6 günde 32 farklı ilde çıkan 150 orman yangınından 137'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Altı 13 yangın sürüyor

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altı ilde 13 yangının ise sürdüğünü ifade etti.

16 uçak 51 helikopter 9 İHA ile müdahale sürüyor

Bakan paylaşımında, "#OrmanınKahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir
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