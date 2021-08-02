Bakan Pakdemirli duyurdu: Altı ilde 13 yangın devam ediyor

Türkiye, günlerdir yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
137 yangın kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 6 günde 32 farklı ilde çıkan 150 orman yangınından 137'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Altı 13 yangın sürüyor
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altı ilde 13 yangının ise sürdüğünü ifade etti.
16 uçak 51 helikopter 9 İHA ile müdahale sürüyor
Bakan paylaşımında, "#OrmanınKahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." dedi.
#OrmanınKahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor.
An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor. pic.twitter.com/XVLnguJbEa
#OrmanınKahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor.