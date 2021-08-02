Gündem CHPlilerin TOMA algısı kısa sürdü Yangınlarda aktif rol oynuyorlar
POLİTİKA

CHP’lilerin 'TOMA' algısı kısa sürdü: Yangınlarda aktif rol oynuyorlar

Orman yangınları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP'li isimler şimdi de TOMA'ları devreye soktu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP'li eski vekil Haluk Pekşen, TOMA'ların alevlere müdahalede kullanılmadığını öne sürdü. Oysa Marmaris, Silifke, Karaman ve Didim gibi birçok noktada yangın söndürme çalışmalarında TOMA'lar kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP’li Mahmut Tanal ve Haluk Pekşenin TOMA algısı kısa sürdü: Yangınlarda aktif rol oynuyorlar
Mahmut Tanal - Haluk Pekşen

Türkiye son bir haftadır yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Son altı günde çıkan 150 orman yangının 137 tanesi kontrol altına alındı. Altı ilde 13 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu gelişmeler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP'li vekiller ise, asılsız ithamlarla hükümeti hedef alıyor.

CHP'li vekillerden 'TOMA algısı'

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP'li eski vekil Haluk Pekşen, TOMA'ların alevlere müdahalede kullanılmadığını öne sürdü.

Oysa iddiaların aksine Marmaris, Silifke, Karaman ve Didim gibi birçok noktada yangın söndürme çalışmalarında TOMA'lar kullanıldı.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
OYNAT 00:33
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Altı ilde 13 yangın devam ediyor
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Bakan Pakdemirli duyurdu: Altı ilde 13 yangın devam ediyor
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Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
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​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

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