CHP’lilerin 'TOMA' algısı kısa sürdü: Yangınlarda aktif rol oynuyorlar

Türkiye son bir haftadır yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Son altı günde çıkan 150 orman yangının 137 tanesi kontrol altına alındı. Altı ilde 13 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu gelişmeler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP'li vekiller ise, asılsız ithamlarla hükümeti hedef alıyor.

CHP'li vekillerden 'TOMA algısı'

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP'li eski vekil Haluk Pekşen, TOMA'ların alevlere müdahalede kullanılmadığını öne sürdü.

Orman yangınıyla mücadelede beton mikseri dahi kullanılırken, su depolama kapasitesine ve güçlü su sıkma kabiliyetine sahip TOMA’lardan neden etkili şekilde yararlanılmaz?



En ücra köye gönderilen TOMA’lar, ağaçların, canlıların kurtarılması için kullanılsa daha iyi olmaz mı? pic.twitter.com/deuiWP3dS1 REKLAM August 2, 2021

Oysa iddiaların aksine Marmaris, Silifke, Karaman ve Didim gibi birçok noktada yangın söndürme çalışmalarında TOMA'lar kullanıldı.

Memleket cayır cayır yanıyor her biri 10 ton su atan TOMA’lar neden garajlarda tutuyor?



İnsanlar bidonla su taşırken herbiri 100 metreye su sıkan TOMA’lar neden garajlarda?



700 TOMA var üç TOMA bir köy kurtarır.Yol kenarları orman alanlarını anında söndürebilirler?

Yeter artık! — Haluk Pekşen (@halukpeksen) August 1, 2021

OYNAT 00:33 Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.

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