Babalar Günü'nde acı olay: Hatay'da akıntıya kapılan iki oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ülütaş'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.