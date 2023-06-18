Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.