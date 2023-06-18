|
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti. Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.

13:24 . 18/06/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.




#babalar günü
#Emine Erdoğan
#sosyal medya
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?