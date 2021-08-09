Gündem Bağcılarda 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı
İSTANBUL

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki yabancı uyruklu zanlı, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Bağcılar'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M. tutuklandı.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde apartmanın bodrum katında yaşayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M., bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüpheli A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan A.M. 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yabancı uyruklu A.M. savcılığa verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirterek yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca taciz edilen kızın yengesinin söylediği gibi üzerinde beyaz giysi olmadığını da ifade etti.

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