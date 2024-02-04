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Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki gösteren Bahçeli, "Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İzmir'de taksiciyi katleden caninin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Seren Som
Seren Som
15:15 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:55 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuştu.


Bahçeli'nin açıklamasının satır başları şöyle:

"Mahalli idareler seçimlerine 54 gün kala sizlerleyiz. Kalbimiz Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza, milli birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.


2019'da beka için milli karar çağrısı yapmıştım. Manisa'nın ehline emanet edileceğini söylemiştim; hamd olsun Manisa ehline emanet edildi. Manisa yanımızda durdu. Manisa'yı hizmetle kucakladık. Manisa tarihimizin canlı şahididir. Devlet yönetiminin ilk durağıdır. 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. İmparatorluk çınarının kökü Manisa'dan sulanmış, milli mücadele zaferi Manisa'da körüklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteği ile taçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde korkuluklar yıkıldı.


8 ay önce yine Manisa'ya sahip çıkıp sağlam iradeyi seçerek "istikrar sürsün Türkiye büyüsün" tercihinde bulundunuz. 31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.


31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz, sandığa sahip çıkacak mısınız, geleceğinize sahip çıkacak mısınız, huzurunuza sahip çıkacak mısınız, Cumhur İttifakı'na destek çıkacak mısınız? Madem evet diyorsunuz, sayın Cengiz Ergün'ü bir kez daha iradenize emanet ediyorum.


Manisa'da demlenmiş siyasi eylemcilere müsaade yoktur. Manisa'nın tamamının hizmetine talibiz.


Belediye adaylarımızın alayını birden sizlerin onayına sunuyorum. Soruyorum sizlere; vakti geldiğinde sandığa gidince Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Değerli adaylarımıza oy verecek misiniz?


31 Mart'ta bir miyiz, beraber miyiz, Cumhur İttifakı'nı yükseltiyor muyuz, belediye adaylarımızın arkasında duruyor muyuz?


Entrika siyaseti ile hizmet siyasetini aynı kalıba sokamayız. MHP olarak amacımız vatandaşlarımıza müreffeh hayat sunmak. Bölücülerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışanların her türlü çirkefliği yaptığını görüyor omurgalarını kırmak için Kuvayı Milliye ruhuyla direniyoruz. Maksadımız Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektir.


Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak. Belediye sorumlulukları kentsel altyapı sorunlarını çözmek değildir. Yalnızca temizlik, itfaiye, zabıta, ağaçlandırma değildir. Belediye demek insan onuruna, hayat ve varlığına haysiyetli muamele demektir. Gözyaşlarını silmeyen, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen belediye gerçek manada görevini yerine getirmiş sayılmaz.


Bizim için vatandaşın huzuru, refahı, güveni her şeyden önceliklidir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. Yüksek hedeflere varamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu şekilde temsil etmektir. Her insanımızın beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz.


Hep birlikte başaracağız çünkü Manisa bizim, Türkiye hepimizin. Kaybedecek zamanımız yoktur, işimiz de pek çoktur. Manisa'yı daha parlak geleceğe taşımak için çok çalışacağız, herkese elimizi uzatacağız. Her insanımızın gönlüne gireceğiz. Manisa'ya hizmeti şeref bileceğiz. Çağdaş, insan merkezli her bir vatandaşımıza aynı gözle bakan belediyecilik anlayışı ile geleceği kavrıyoruz. Manisa'yı yükselen değer haline getirmek için geceyi gündüze katıyoruz.


31 Ocak'ta temiz kalpli taksi şoförümüz arabasına aldığı cani tarafından namertlikle vuruldu ve hayattan koparıldı. DEM'ci bu caninin cinayetten sonra herkese güvenmeyeceksiniz sözü de kameralara yansıdı. Taksi şoförümüze Allah'tan rahmet diliyorum.


Türkiye'nin huzurunu kaçırmak için faal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız. Casuslar, Türkiye düşmanları, namus yoksunları kara propagandalarına devam etseler de birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birliğimizden taviz veremeyeceğiz. Teröre acımaktan bahsedilemez. En ağır şekilde cezalandırılmaları beklentimdir. Taksi şoförünü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkarılması adalet mecburiyetidir. Toplum dizeninin sakatlanması için şiddetli operasyonlar yapılmakta.


TBMM'de Hatay vekili Atalay hakkında Yargıtay kararı okunurken ahlak ve ölçüye sığmayan protesto gösterileri demokratik hak olarak gösterilemez. Atalay Gezi Parkı davasında hüküm almıştır. Bu kararın uygulanmasından başka seçenek kalmamıştır. AYM tarihi hatanın faili olarak hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Nerede bir suçlu varsa, Türkiye'ye kim husumet beliyorsa AYM onların hizasında ve onların lehine hak ihlali kararını cömertçe açıklamaktadır.


Manisa'nın evladı olan Özgür'e sahip çıkın, DEM'lenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuştur. Verilmiş sadakamız varmış. Dün kucakladıklarına bugün kulp takanlara yerel yönetimde yetki vermek yıkımdır. Manisa yıkımın değil yükselişin yanındadır."



Ayrıntılar geliyor...


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#Devlet Bahçeli
#MHP
#Manisa
#Miting
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