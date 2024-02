Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak

Entrika siyaseti ile hizmet siyasetini aynı kalıba sokamayız. MHP olarak amacımız vatandaşlarımıza müreffeh hayat sunmak. Bölücülerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışanların her türlü çirkefliği yaptığını görüyor omurgalarını kırmak için Kuvayı Milliye ruhuyla direniyoruz. Maksadımız Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektir.

Bizim için vatandaşın huzuru, refahı, güveni her şeyden önceliklidir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. Yüksek hedeflere varamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu şekilde temsil etmektir. Her insanımızın beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz.