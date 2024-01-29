MHP Lideri Devlet Bahçeli: Yapamayan gitsin

Daha sonra kürsüye gelen Bahçeli, özetle şöyle konuştu: “Mersin 5 yıldır yerinde saymaktadır. Slogan belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Kurulan paravan şirketlerle belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Başarısızlar gönderilmeli, başaracak olan vatan, millet ve Mersin sevdalıları şehremini vazifesi üstlenmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. DEM'lenmiş, rehin altına alınmış CHP'den kurtuluş için harekete geçecek miyiz? Seçer'i kızağa çekip Soydan'ı seçecek miyiz? Mersin'i DEM'lenmiş CHP musibetinden arındırmak, milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına da mecburiyettir.”