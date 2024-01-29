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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Yapamayan gitsin

MHP lideri Bahçeli, CHP zihniyetinin sınıfta kaldığını belirterek, Yozlaşmış belediyeciliğin sonu geliyor” dedi. Mersin’de halka hitap eden Bahçeli, “Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir” diye konuştu.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:42 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim startını CHP idaresindeki Mersin'den verdi. Mersinliler sabahın erken saatlerinde miting alanını doldurdu. Mitinge katılımın 70 bini bulduğu bildirildi. Miting öncesi MHP'nin Mersin ilçe belediye başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kürsüye davet edildi.


HÜSRAN DÖNEMİ

Daha sonra kürsüye gelen Bahçeli, özetle şöyle konuştu: “Mersin 5 yıldır yerinde saymaktadır. Slogan belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Kurulan paravan şirketlerle belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Başarısızlar gönderilmeli, başaracak olan vatan, millet ve Mersin sevdalıları şehremini vazifesi üstlenmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. DEM'lenmiş, rehin altına alınmış CHP'den kurtuluş için harekete geçecek miyiz? Seçer'i kızağa çekip Soydan'ı seçecek miyiz? Mersin'i DEM'lenmiş CHP musibetinden arındırmak, milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına da mecburiyettir.”


Artık hiçbir ülke katliama kör kalamaz

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail’e ihtiyati tedbir kararı alınmasını da değerlendiren Bahçeli şunları kaydetti: “İsrail'in haksızlığını ve hukuksuzluğunu tescil eden bu ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez. Adalet mutlaka tecelli etmelidir. Ağlaya ağlaya can veren sabilerin hesabı İsrail’den sorulmalıdır.”


Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır
Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuştu. Mersin'in 5 yıldır yerinde saydığını söyleyen Bahçeli, "İttifak ortaklarına bedel ödeyen, sürekli şaibelerle anılan bir belediye karşımızda. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır" dedi. Bahçeli, "Tezkereye 'hayır' diyen, TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan ve yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı. "Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir" diyen Bahçeli vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

#politika
#MHP
#Devlet Bahçeli
#CHP
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