Bahçeli'den provokatörlere tepki: Oyuna gelmeyeceğiz şiddetin tarafı olmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuştu.





İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Milli Mücadele kahramanımız Merhum Topal Osman Ağa’nın torunlarıyla bir ve beraber olmaktan, aynı heyecanı paylaşmaktan bahtiyarım. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakârca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza da bu vesileyle en halisane selamlarımı iletiyorum. Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah’a şükrediyorum. “Aziz Milletim Sıra Sende” temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan Giresunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.





4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.





Asırlar önce demir dağları eritip hürriyet meşalesini yakan Türk milleti, Milli Mücadele’nin her safhasında demir gibi etrafını saran düşman kuşatmasını inancının gücüyle yarmıştı. 1918’den 1923’e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, maruz kalınan her dayatma, katlanılan her çile, sığırtmacından paşasına, esnafından eşrafına, köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesi aynı kader, aynı karar, aynı kahramanlık etrafında yekvücut hale getirmişti. Milli birlik ve dayanışma şuurunun direnç ve dinamizmiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin taşları döşenmişti. Aşılan her engel, zaferle çıkılan her muharebe Cumhuriyet’in biraz daha yaklaşmasını teşvik etmişti.





Sönmeyen gaz lambaları, susmayan kağnı gıcırtıları, durmayan telgraf telleri, dinmeyen silah sesleri, eksilmeyen istiklal özlemleri, teklemeyen mücadele süreçleri, tökezlemeyen feragat timsalleri, düşmeyen fedakârlık abideleri, adım adım 1923’e, yani Cumhuriyet’e ulaşılmıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan, aydınlattıkça ayaklanan, ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne ulaştık. Allah nasip etti bu şerefe milletçe nail olduk. Esasen Cumhuriyet, cumhurun eseri, şehitlerimizin ve Milli Mücadele kahramanlarının emanetidir. Bu eser, bu emanet can pahasına korunacaktır. Bunun için de 2023’ü cumhurun demokrasi zaferiyle taçlandırmak, Türk ve Türkiye Yüzyılının kapılarını aralamak milli bir görev olarak karşımızdadır. Böylesi bir fedakarlığı dün Topal Osman Ağa yapmıştı, şimdi de sizler başarmalısınız.





"Biz adaleti bir terörist için değil bir kahraman için talep ederiz"

2022 yılının Haziran ayında Merhum şehidimiz Topal Osman Ağa’nın itibarının iadesi amacıyla bir kanun teklifi hazırlayıp TBMM’ne sunmuştuk. Bu teklifi bizzat hazırlatıp imzalamıştım. Topal Osman Ağa’nın kabri hayatını vakfettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Giresun Kalesi’nde bulunan Anıt Mezara nakledilmişti. Bu teklifimizin 28’inci Dönem TBMM’de kanunlaşması, Milli Mücadele kahramanımıza ve Giresun’a vefa borcumuzun ödemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Huzurunuzda bunun sözünü veriyorum. Biz Soros’çu Osman Kavala’yı değil Topal Osman Ağa’yı bilir, rahmetle ve şükranla yad ederiz. Biz adaleti bir casus, bir terörist için değil, bir kahraman için talep ederiz.





Bir hakkın teslimi amacıyla, geciken bir adaletin tesisi arzusuyla üzerimize ne düşüyorsa yaparız ve mutlaka da yapacağız. Giresun’un zilletle işi olmaz. Giresun’un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun destekçilerine bakınız, Türkiye’ye hayrı dokunacak, milletimize hizmet edecek tek bir isim, çevre ve siyasi zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır. Kılıçdaroğlu FETÖ’nün, KHK’lıların, bölücülerin, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva atıdır. Türkiye’yi böldürmeyeceğiz Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz.





6 Mayıs 2023 tarihinde Yalova’da demiştim ki, "Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar." Afrin’i geri almaktan bahsedenler PKK’lılardır. Afrin’i geri almaktan bahsedenler HDP ve Yeşil Sol Parti’deki hainlerdir. Yalova’da yaptığım açıklamaya cevap İYİ Parti başkanından geldi. Ben PKK’lı teröristlere taşı attım, ses İYİ Parti Başkanı’ndan çıktı. Aynen dediği de şudur, "Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız." Manisa’da da söylediği aynen şöyledir; "Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki, bunların vücutlarına birer mermi…"





Buradan Afrin’i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. Afrin’i alacağız diyenlerin sonu hüsrandır. PKK’ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp bölücülere destek çıkan, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti Başkanı’nı milletimize ve Giresun’a havale ediyorum. En iyi kararı verecek olan sizlersiniz. Milletin sözünün üstüne söz koyulamaz. Milletin üstünde bir güç olamaz.





"Oyuna gelmeyeceğiz tuzağa düşmeyeceğiz"

Şu günlerde, küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları, sosyal medya cellatlarının yoğunlaşan bel altı vuruşları, montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir. Türkiye’yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız. Karanlık kampanyalara sabırla direneceğiz. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak için kuyruğa giren ajan provokatörlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Zaman sağduyu zamanıdır. Zaman soğukkanlı olma zamanıdır. Demokrasi katillerine ortam açamayız. Dış bağlantılı provokasyonlara, bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız. Kaos ve kargaşa iklimi yaratmak için kollarını sıvayan ahlaksızlara geçit vermemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’mizin yanındayız, milletimizin gönlündeyiz.











