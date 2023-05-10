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Seçim

Meral Akşener'in Çanakkale mitinginde eline aldığı süpürgeyle argo üslubu tepki topladı

Çanakkale mitinginde vatandaşlara hitap eden Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahnede eline aldığı çalı süpürgesiyle bel altı göndermelerde bulundu. Akşener'in sarf ettiği argo sözler tepki çekti.

16:43 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener'in üslubu büyük tepki topladı.

Meral Akşener'in üslubu büyük tepki topladı.

Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. Mitingde Akşener'den önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın ardından sahneye çıkan Akşener eline bir çalı süpürgesi alarak 'Kadınlara sesleniyorum' dedi ve süpürgenin sapıyla ilgili bel altı göndermede bulundu.



Her fırsatta kendisine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı iddiasıyla propaganda yapan Akşener,
"Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey. Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah"
dedi.

Meral Akşener'in üslubu sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirdi.


İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim. 2019'da bana kızdılar. Dedim ki, bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım. O, Meral Akşener dedi ki; 'Neydi o anlaşma bakalım. Hangi anlaşma imzalanmış. Hani masanın üstündeydin. Yiğit yiğit böbürleniyordun Tayyip Erdoğan'a. Girdin masanın altına şimdi, çıkamıyorsun oradan. Çünkü masanın üstüne PKK çıkıyor. Gerile gerile söylüyorlar. 'Biz Bay bay Kemal'i destekliyoruz.' diye. Şimdi ne oldu? O, Meral Akşener'e. Tayyip Erdoğan'a afili afili laflar söylüyordu. Siyaset yapmak yürek ister, cesaret ister, milletine sadakat ister, devletine sadakat ister, ülkene sadakat ister. Öyle masanın üstünde adamı rezil rüsva ederler masanın altına indiriverirler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.


#Meral Akşener
#süpürge
#Çanakkale
#miting
#seçim
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