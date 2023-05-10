Meral Akşener'in Çanakkale mitinginde eline aldığı süpürgeyle argo üslubu tepki topladı

Meral Akşener'in üslubu büyük tepki topladı.
Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. Mitingde Akşener'den önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın ardından sahneye çıkan Akşener eline bir çalı süpürgesi alarak 'Kadınlara sesleniyorum' dedi ve süpürgenin sapıyla ilgili bel altı göndermede bulundu.
Meral Akşener'in üslubu sosyal medyada büyük tepkileri de beraberinde getirdi.