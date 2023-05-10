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Akşener’den masaya düşman muamelesi

Uyguladığı taktiği Milli Mücadele sonrasında yürütülen Lozan görüşmelerine benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben Batı düşünce tarihini okumuş, okutmuş bir akademisyenim. Batılılar bu coğrafyadaki her devlet insanına ‘Çok iltifat etmemiz lazım’ der. Benim uluslararası sevgi işlerinden midem bulanıyor. Ben Lozan’ı uyguladım." dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun’da vatandaşlara seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun’da vatandaşlara seslendi.

Masaya kalkıp oturmasını, Kurtuluş Savaşı’nda savaştığımız düşman ülkelerle yürütülen Lozan müzakerelerine benzeten Akşener, “Ben Lozan'ı uyguladım. Masada şu ortaya çıktı, kişisel hiçbir hesap kitap yapmadım, hakikaten bu seçimin son seçim olduğuna; Parlamenter Sistem’e geçiş açısından son seçim olduğuna inandım" diye konuştu.

AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU

3 Mart’ta masadan kalkarken her kelimesini kendisinin yazdığı bir metinle, ittifak ortaklarına yönelik ağır suçlamalarda bulunan Akşener; adaylık müzakerelerinin bu sayede yeni safhaya geçtiğini söyledi. Uyguladığı taktiği Milli Mücadele sonrasında yürütülen Lozan görüşmelerine benzeten Akşener, “Ben Batı düşünce tarihini okumuş, okutmuş bir akademisyenim. Batılılar bu coğrafyadaki her devlet insanına ‘Çok iltifat etmemiz lazım’ der. Benim uluslararası sevgi işlerinden midem bulanıyor. Ben Lozan’ı uyguladım. Masada şu ortaya çıktı, kişisel hiçbir hesap kitap yapmadım, hakikaten bu seçimin son seçim olduğuna; yani parlamenter sisteme geçiş açısından son seçim olduğuna inandım” diye konuştu.


İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim. 2019'da bana kızdılar. Dedim ki, bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım. O, Meral Akşener dedi ki; 'Neydi o anlaşma bakalım. Hangi anlaşma imzalanmış. Hani masanın üstündeydin. Yiğit yiğit böbürleniyordun Tayyip Erdoğan'a. Girdin masanın altına şimdi, çıkamıyorsun oradan. Çünkü masanın üstüne PKK çıkıyor. Gerile gerile söylüyorlar. 'Biz Bay bay Kemal'i destekliyoruz.' diye. Şimdi ne oldu? O, Meral Akşener'e. Tayyip Erdoğan'a afili afili laflar söylüyordu. Siyaset yapmak yürek ister, cesaret ister, milletine sadakat ister, devletine sadakat ister, ülkene sadakat ister. Öyle masanın üstünde adamı rezil rüsva ederler masanın altına indiriverirler" diye konuştu.

Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular
Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda başrolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Giresun
#Lozan
#Yedili Masa
15 dakika önce
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