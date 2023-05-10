Akşener’den masaya düşman muamelesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun’da vatandaşlara seslendi.
Masaya kalkıp oturmasını, Kurtuluş Savaşı’nda savaştığımız düşman ülkelerle yürütülen Lozan müzakerelerine benzeten Akşener, “Ben Lozan'ı uyguladım. Masada şu ortaya çıktı, kişisel hiçbir hesap kitap yapmadım, hakikaten bu seçimin son seçim olduğuna; Parlamenter Sistem’e geçiş açısından son seçim olduğuna inandım" diye konuştu.
AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU
3 Mart’ta masadan kalkarken her kelimesini kendisinin yazdığı bir metinle, ittifak ortaklarına yönelik ağır suçlamalarda bulunan Akşener; adaylık müzakerelerinin bu sayede yeni safhaya geçtiğini söyledi. Uyguladığı taktiği Milli Mücadele sonrasında yürütülen Lozan görüşmelerine benzeten Akşener, “Ben Batı düşünce tarihini okumuş, okutmuş bir akademisyenim. Batılılar bu coğrafyadaki her devlet insanına ‘Çok iltifat etmemiz lazım’ der. Benim uluslararası sevgi işlerinden midem bulanıyor. Ben Lozan’ı uyguladım. Masada şu ortaya çıktı, kişisel hiçbir hesap kitap yapmadım, hakikaten bu seçimin son seçim olduğuna; yani parlamenter sisteme geçiş açısından son seçim olduğuna inandım” diye konuştu.