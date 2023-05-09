İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor

Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde tam bin 300 kilometrelik bir alanda bir devlet kurmak istiyorlar. Adı terör devleti. Amerika kafayı takmış. Amerika diyor ki, biz o terör devletini orada kuracağız. Amerika'ya böyle söyleyince, Amerika bana çok kızıyor. Dedi ki senin orada malların var, mallarına el koyacağız. Benim Amerika'da bir malım yok. Sonra aklıma geldi. Benim Amerika'da bir tane malım var. Bizde mal neye denir? Biliyorsunuz değil mi? Dedim ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ Allah'ın izniyle onu da alacağız inşallah