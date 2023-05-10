İYİ Partili Şenol Sunat bir fabrikada etrafına topladığı işçileri tehdit etti

"Bu seçimde sistemi değiştirmek için oy kullanın. Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştirmek için hepimiz vicdanımızın sesine kulak vereceğiz. "