İYİ Partili Şenol Sunat bir fabrikada etrafına topladığı işçileri tehdit etti

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne giden İYİ Partili Şenol Sunat işçileri tehdit etti.
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"Oy atma gözüne gözlük tak"
sözleriyle azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat yeni bir skandal görüntüyle gündeme geldi.
'Ya biat edeceksiniz ya da sistemi değiştireceksiniz'
'Ya biat edeceksiniz ya da sistemi değiştireceksiniz'
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya giden İYİ partili Sunat, etrafına topladığı işçileri tehdit etti. Sunat şunları söyledi:
"Bu seçimde sistemi değiştirmek için oy kullanın. Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştirmek için hepimiz vicdanımızın sesine kulak vereceğiz. "
Türkiye'yi karalamaya çalıştı
Türkiye'yi karalamaya çalıştı
Türkiye'yi karalamaya çalışan Sunat konuşmasının devamında şöyle konuştu:
"Kim gelirse gelsin bu sistemle Türkiye yönetilirse Türkiye'nin geleceği yok. Onun için yatırımcı gelmiyor. Hukuk devleti değiliz. Nasıl güvensin gelsin yabancı yatırımcı ülkeye. Yerli yatırımcı önünü görmeden nasıl yatırım yapsın, nasıl istihdam alanı sağlasın insanlara."
#Şenol Sunat
#İYİ Parti
#Meral Akşener
1 saat önce