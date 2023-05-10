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İYİ Partili Şenol Sunat bir fabrikada etrafına topladığı işçileri tehdit etti

Geçtiğimiz hafta Turgutlu'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Meral Akşener'i desteklemeyeceğini söyleyen vatandaşları azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat bu kez de işçileri tehdit etti. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya giden İYİ Partili Sunat, etrafına topladığı işçilere "Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştireceksiniz" dedi.

10:22 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne giden İYİ Partili Şenol Sunat işçileri tehdit etti.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne giden İYİ Partili Şenol Sunat işçileri tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu ziyaretinde vatandaşları
"Oy atma gözüne gözlük tak"
sözleriyle azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat yeni bir skandal görüntüyle gündeme geldi.

'Ya biat edeceksiniz ya da sistemi değiştireceksiniz'

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya giden İYİ partili Sunat, etrafına topladığı işçileri tehdit etti. Sunat şunları söyledi:

"Bu seçimde sistemi değiştirmek için oy kullanın. Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştirmek için hepimiz vicdanımızın sesine kulak vereceğiz. "

Türkiye'yi karalamaya çalıştı

Türkiye'yi karalamaya çalışan Sunat konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Kim gelirse gelsin bu sistemle Türkiye yönetilirse Türkiye'nin geleceği yok. Onun için yatırımcı gelmiyor. Hukuk devleti değiliz. Nasıl güvensin gelsin yabancı yatırımcı ülkeye. Yerli yatırımcı önünü görmeden nasıl yatırım yapsın, nasıl istihdam alanı sağlasın insanlara."



Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular
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Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda başrolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.

#Şenol Sunat
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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