İYİ Partili Şenol Sunat HDP eleştirisinde bulunan vatandaşları azarladı

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, Turgutlu'da vatandaşlarla tartıştı.
HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. HDP yandaşları meydanlarda hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atarken Yedili Masa'nın ortakları da ziyaret ettikleri kendilerine vatandaşlardan tepki üstüne tepki alıyor.
Vatandaşın HDP tepkisi üzerine sinirlendi
Turgutlu'da seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, vatandaşların HDP eleştirisi üzerine öfkelendi.
"Gözüne gözlük takacaksın o zaman"
Sunat şöyle konuştu: