İYİ Partili Şenol Sunat HDP eleştirisinde bulunan vatandaşları azarladı

"Onlarınki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman"