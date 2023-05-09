Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK’dan izin alınmadan yapılan Erzurum mitinginde provokasyonlar meydana geldi. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda seçim otobüsü üzerinden konuşma yapan Ekrem İmamoğlu’nun taraftarları ile oradaki bir grup arasında taşlı kavga çıktı. Taşlar, İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse de isabet etti.

Erzurum'da yaşanan provokasyonda FETÖ bağlantısı

Yeni Şafak, İmamoğlu’na taş atanlardan birinin Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. olduğunu tespit etti. FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K.,’nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi.









Akşener: Erzurum'dan sonra birinci turda kazanacağımıza inanıyorum

Muhammet Akif K.,’nın provokatif olaylarda baş rolde olması soru işaretlerine neden olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan Akşener, FETÖ'den işlem görmüş istihbarat görevlisinin provokasyonuna sığındı. Akşener, "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum, Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" ifadelerini kullandı.









İYİ Partili Ofluoğlu: Erzurum olayı birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in Youtube yayına konuk olan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı Kevser Ofluoğlu da Erzurum'da yaşanan olayların ardından seçimleri kazanma ihtimallerinin yüksek olduğunu savunmuştu. Ofluoğlu, "Şuna inanıyorum biz bu seçimi rahatlıkla alacağız. Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.

FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi, firari FETÖ'cüler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'nu destekleyen FETÖ'cüler, sosyal medya hesaplarından Yedili Masa için oy istemeye başlamıştı.



