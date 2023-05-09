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İYİ Parti'nin Elazığ adayı İrfan Sönmez bakanlıkları paylaştırıp tehdit etti: İşiniz düştüğünde bize geleceksiniz sakın yanlış yapmayın

İYİ Parti tarafından Elazığ birinci sıradan aday gösterilen İrfan Sönmez, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada tehditler savurdu. Yedili Masa'nın bakanlık paylaşımına ilişkin açıklamada bulunan Sönmez, "Yarın işiniz düştüğünde bize geleceksiniz. Sakın yanlış yapmayın. Bunlar gitmez diye korkularınızın esiri olmayın. Hele bir seçimi alalım onları tıpış tıpış göndereceğiz." dedi.

17:09 . 9/05/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
İYİ Parti Elazığ birinci sıra adayı İrfan Sönmez bakanlıklar üzerinden tehditler savurdu.

İYİ Parti Elazığ birinci sıra adayı İrfan Sönmez bakanlıklar üzerinden tehditler savurdu.

İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıradan aday gösterdiği İrfan Sönmez, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada tehditler savurdu. Yedili Masa'nın bakanlık paylaşımına ilişkin konuşan Sönmez,
"İşiniz düştüğünde bize geleceksiniz sakın yanlış yapmayın"
şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

İYİ Parti'nin adayı tehditler savurdu: Sakın yanlış yapmayın

Sönmez şöyle konuştu:

"Partiler arasında gereken görüşmeler, anlaşmalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı İYİ Parti'nin. İyi dinleyin. Sağlık Bakanlığı İYİ Parti'nin. İçişleri Bakanlığı İYİ Parti'nin. Ekonomi Bakanlığı İYİ Parti'nin. Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hazine Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dışişleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yatırımcı bakanlıkların bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yarın işiniz düştüğünde bize geleceksiniz. Sakın yanlış yapmayın. Bunlar gitmez diye korkularınızın esiri olmayın. Hele bir seçimi alalım onları tıpış tıpış göndereceğiz. "

FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdırdığı görüntüleri ortaya çıkmıştı

Partisi tarafından Elazığ'dan aday gösterilen Sönmez'in FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdırdığı görüntü ve paylaşımları ortaya çıkmıştı. Sönmez, katıldığı televizyon programında
"Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur"
şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.



Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular
Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda başrolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.

#İrfan Sönmez
#İYİ Parti
#Yedili Masa
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