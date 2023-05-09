Yavuz Ağıralioğlu'ndan İYİ Parti'ye PKK tepkisi: Kandil'den gelen açıklamalara sessizler

Yavuz Ağıralioğlu
Yedili Masa'nın HDP ile ortaklığına karşı çıkarak istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'dan eski partisine yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." sözleriyle istifasını duyurmuştu.
Ağıralioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirtmişti.
PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
"Kemal Bey kazanırsa parti kurmak zorunda kalabilirim"
Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağıralioğlu, “Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.” şeklinde konuştu.
"Değişiklik isteyenler çocuklarımızın katillerinden medet umuyor"
“İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir.” diyen Ağıralioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti.
PKK'nın sözde yönetici kanadından gelen destek açıklamaları karşısında İyi Parti'nin sessiz kaldığını ifade ederek, hain terör örgütünün saldırılarını durdurmasının altını çizdi.
"Kandil destek veriyor: İYİ Parti sessiz "
Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu dile getirerek şunları söyledi:
- "Bakın, Kandil’den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İyi Parti’den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık’ ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey’in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.."