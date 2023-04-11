FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran İrfan Sönmez İYİ Parti'den vekil adayı oldu

İrfan Sönmez
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan avukat İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan listeye yazdı.
Akşener'in "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, FETÖ'nün kanalında teröristbaşından övgüyle bahsettiği 2015 yılına ait sözler yeniden gündem oldu.
Sönmez, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için,
"Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur"
ifadelerini kullandı.
- Sosyal medyada yaptığı övgüler de ortaya çıkan Sönmez, tepkilerin ardından çareyi hesabını kapatmakta buldu.
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25 dakika önce