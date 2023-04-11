FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran İrfan Sönmez İYİ Parti'den vekil adayı oldu

"Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur"