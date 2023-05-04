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Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğuna söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

13:21 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener - Dilek İmamoğlu

Meral Akşener - Dilek İmamoğlu

14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim yasakları ise bugün başladı.

Heyecanla beklenen seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.

Van'da HDP ile ortak miting

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'daki mitingde konuştu.

Alandakiler HDP flamaları açarken, Demirtaş'a özgürlük sloganları attı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu alandakileri terör yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamladı.

Akşener PKK'yı silahlı örgüt ilan etti

Skandal görüntüler büyük tepki çekerken masanın ortaklarından İYİ Parti cephesinde ise PKK karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçülük Günü Programı'nda konuştu.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.

"PKK silahlı bir örgüttür"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Şimdi özellikle sizlere söylüyorum, bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz."
dedi.

#Meral Akşener
#PKK
#Yedili Masa
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