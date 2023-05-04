Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Meral Akşener - Dilek İmamoğlu
14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim yasakları ise bugün başladı.
Heyecanla beklenen seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.
Van'da HDP ile ortak miting
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'daki mitingde konuştu.
Alandakiler HDP flamaları açarken, Demirtaş'a özgürlük sloganları attı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu alandakileri terör yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamladı.
Akşener PKK'yı silahlı örgüt ilan etti
Skandal görüntüler büyük tepki çekerken masanın ortaklarından İYİ Parti cephesinde ise PKK karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçülük Günü Programı'nda konuştu.
3 Mayıs Türkçülük Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.