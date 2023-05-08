Yedili Masa'nın bakanlık dağılımını Akşener açıkladı: Üç koalisyonda bulunmuş biri olarak anlatayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Yedili Masa'nın bakanlık paylaşımı planını açıkladı. "Üç koalisyonda bulunmuş birisi olarak anlatayım" diyerek Türkiye'nin kayıp yıllarına atıfla konuşan Akşener, "Yedi olmazsa olmaz bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma. İçişleri Bakanlığı karşılığı Adalet Bakanlığı. Maliye Bakanlığı karşılığı Hazine Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nı da koyun. Buna bakarsınız. Üç koalisyonda bulunmuş birisi olarak anlatayım.

Sonra bütün bunlar aldığınız oyla ilgili sayısı hesaplanır