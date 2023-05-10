HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Emperyalistler Yedili Masa'nın adayını destekliyor

"Bunun yolunun da sizlerin inanç değerlerinizle uyumlu olacak tamamen sivil ve özgürlükçü yeni bir anayasa yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin içerisinde kendisini bulacağı, kimseyi ötekileştirmeden, toplumda herhangi bir ideoloji dayatmayan, vesayetçi anlayışlardan arındırılmış, sivil ve özgürlükçü bir anayasadan bahsediyoruz. Ancak bunun için her zamankinden daha güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Sizin şu son 20 yıldaki kazanımlarınıza göz dikmiş olan ulusal ve küresel vesayet odakları bugün 7'li masanın arkasına kümelenip pusuya yatmış durumdalar. Bugün Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, bilumum İslam ve insanlık düşmanı emperyalistler kimi destekliyor, kimleri hedef alıyor; Biden'in açıklamaları ortada. Fransız ve İngiliz basınının manşetlerini görüyorsunuz. Kendilerine Türkiye'yi peşkeş çekecek bir sömürge valisi arıyorlar ve hepsi de 7'li masanın adayını destekliyorlar. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bay bay Kemal'i."