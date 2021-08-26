Okuma yazmayı sorunsuz öğrendiler

Bahçeşehir Koleji, pandemi ile geçen iki yıllık süreçte öğrencilerin okuma yazma ve üst düzey dil becerilerinin gelişim düzeyini kamuoyu ile paylaştı. 2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 1. sınıfta olan 4500 Bahçeşehir Koleji öğrencisi baz alınarak hazırlanan rapora göre okuma, anlama, yazma düzey değerlendirmesinde öğrencilerin %90’ı üst düzey dil becerilerinde başarı gösterdi. Bahçeşehir Koleji’nin; anlayarak okuma, okuduğunu yorumlayabilme ve anlayarak yazma becerilerini de kapsayan kriterlerle yaptığı değerlendirme, pandemi döneminde kullanılan dijital eğitim platformlarının da başarıda etkisinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Hale Güneş

KAPSAMLI EĞİTİMLE SORUN YAŞAMADILAR

Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, analitik düşüncenin her dönemde önemli olduğunun ancak dijital dünyaya doğan yeni nesiller için eğitimde yeni bakış açıları gerektiğinin altını çizdi. Hale Güneş, Bahçeşehir Koleji’nde bu alandaki çalışmaları şu sözlerle özetledi: “Bahçeşehir Koleji’nde uyguladığımız Temel Eğitim Programı ile öğrencilerimizin uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz, karşılaştıkları problemleri farklı bakış açılarıyla analiz etme ve özgün çözümler bulabilme becerilerini özümsüyorlar. Pandemi dönemini çoğunlukla uzaktan eğitimle geçiren öğrencilerimiz, uygulanan kapsamlı temel eğitim programıyla okuma yazmayı erkenden öğrenmekle kalmadılar; temel dil becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini de eksiksiz olarak kazandılar.“

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