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Okula uyum eğitimlerinin detayları

Önümüzdeki hafta çarşamba günü başlayacak okula uyum eğitimlerinin detayları belli oldu. Oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında bilgilendirmeler yapılacak. Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Haber Merkezi AA
Okula uyum eğitimlerinin detayları
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

ÖĞRENCİLERE 'UYUM' EĞİTİMİ

1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esaslarına yer verildi. Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

OYUN TEMELLİ ETKİNLİKLER

Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

SALGIN BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

REHBER ÖĞRETMENLERE AKTİF GÖREV

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

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