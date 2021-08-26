BAU hukuk meslekleri uygulama birimi kuruldu

Beşiktaş’ın göbeğinde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörlüğü’ne bağlı olan Global Hukuk Devleti İlkeleri Programı Direktörlüğü (IGUL), öğrenciler aracılığıyla vatandaşların hukuki sorularını yanıtlayacak. Hukuk öğrencilerinin, hocalarıyla ve avukatlar eşliğinde gelen sorulara yanıtlar vereceği büroda, öğrenciler aynı zamanda eğitimler de alacak. IGUL Eş Direktörü ve BAU Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Yenisey, “Sanal duruşmaların yapılması amacıyla oluşturulan mahkeme salonunun yanında temsili bir avukatlık bürosu da oluşturulmuştur. Gönüllü öğrencilerimiz bu avukatlık bürosunda, gerçek bir büro çalışanı gibi somut olaylardan derlenerek soyutlaştırılmış hukuki problemleri çözerek mesleğe hazırlanacak” dedi.

UYGULAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ceza Muhakemesi Hukuku’nun duayeni Prof. Dr. Feridun Yenisey, “Somut olayın hukuk açısından önem taşıyan yönleri belirleniyor. Konuya ilişkin içtihat araştırıyorlar, doktrini inceliyorlar ve hukuki sorunun inceliklerine cevap arayan bir strateji belirliyorlar. Dilekçe yazımı, kanun yolu başvurusu ve diğer adli yazışmaların hazırlanması konusunda gerekli temel bilgileri uygulamalı olarak öğreniyorlar. Böylece tecrübeli eğitici avukatımız, avukatlık etik kuralları ve her şeyden önce de konu analizi yapma becerilerini somut olgu ve örnekler üzerinden öğretiyor. Bu eğitim sistemi dünyaca meşhur IRAC formülünün (Issue, Rule, Application, Conclusion) uygulanmasıdır. Önce çözülmesi gereken hukuki konu veya sorun netleştirilir, uygulanması gereken yasal düzenleme ve içtihat bulunur sonrasında ise konu hukuk açısından değerlendirilir ve bir sonuca varılır” şeklinde konuştu.

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HAKİMLİK VE SAVCILIK EĞİTİMLERİ DE YAPILACAK

Yenisey, şunları aktardı: “IGUL’un hedefi, hukuk fakültesinin ehil hocaları tarafından hukukun temel prensipleri bakımından güçlü bir eğitime tabi tutulan öğrencileri ve hukuk mezunlarını Üstün Başarı Sınıfı’na kabul ederek onlara fakültede öğretilmeyen, uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. IGUL bünyesinde oluşturduğumuz “Hukuk Meslekleri Uygulama Birimi”nde, şimdilik avukatlık mesleği uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu eğitimlere hakimlik ve savcılık meslek uygulamalarına yönelik eğitimler de katılacaktır. Fakültemizde hakimliğe yönelik çalışmalar da yapılageliyordu. Yargı kökenli hocalarımız, örneğin Abdulkadir Kaya, İsmail Pamuk ve Fahrettin Demirağ uygulamayı yansıtıyordu. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz. Böylece, hukuk öğrencilerimiz sağlam bir bilgi ve tecrübe alt yapısı da kazanmış olacaklar. Aynı zamanda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hazırlanmış olacaklar.”

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Prof. Dr. Feridun Yenisey

KÜVEZ MODELİ BAŞLATILDI

IGUL bazı Amerikan hukuk fakültelerinde uygulanan “küvez (incubator)” modelini benimseyerek, BAU Hukuk mezunu avukatlarla iş birliği yaptı. Alumni ile sıkı bir ilişki içinde olan fakülte, hukuk öğrencilerinin mezun avukatlarla mesleki konularda çalışmalar yapmasını sağlıyor. Küvez modelinin özelliği ise usta - çırak eğitimi gibi olması. Program sayesinde öğrenciler aynı zamanda avukatlık mesleğinin inceliklerini öğrenirken, taze doktrin bilgilerini de uygulamaya katma fırsatı buluyor. Kazan-kazan modeliyle işleyen süreç aracılığıyla, mezun avukat hukuktaki gelişmeleri, öğrenci ise mesleğini yürüten avukattan hukukun uygulamalarını öğreniyor.

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